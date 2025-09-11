Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Abend mit Kurseinbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 178,27 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 178,27 USD. Das bisherige Tagestief markierte Johnson Johnson-Aktie bei 176,87 USD. Bei 177,52 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 260.726 Johnson Johnson-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 181,16 USD. Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 1,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 11.01.2025 auf bis zu 140,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Johnson Johnson-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,91 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,06 USD ausgeschüttet werden.

Am 16.07.2025 äußerte sich Johnson Johnson zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,93 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,74 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22,45 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Johnson Johnson wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 14.10.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Johnson Johnson rechnen Experten am 20.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

