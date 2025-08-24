Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Montagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von Johnson Johnson hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Johnson Johnson-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 179,28 USD.

Die Johnson Johnson-Aktie kam im New York-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 179,28 USD. Die Johnson Johnson-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 180,21 USD aus. Bei 178,94 USD markierte die Johnson Johnson-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 179,65 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 215.705 Johnson Johnson-Aktien.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 181,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Johnson Johnson-Aktie somit 1,04 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.01.2025 bei 140,68 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Johnson Johnson-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,91 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,06 USD aus.

Am 16.07.2025 legte Johnson Johnson die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,93 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 23,74 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,45 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,84 USD je Aktie in den Johnson Johnson-Büchern.

