JPMorgan Chase Aktie News: Dow Jones Aktie JPMorgan Chase präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Die JPMorgan Chase-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 141,16 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JPMorgan Chase-Aktie bisher bei 143,02 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 141,99 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 43.512 JPMorgan Chase-Aktien.

Bei 144,14 USD erreichte der Titel am 08.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der JPMorgan Chase-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2022 (101,98 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die JPMorgan Chase-Aktie 38,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 146,17 USD aus.

JPMorgan Chase ließ sich am 14.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,10 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JPMorgan Chase im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 38.349,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 30.717,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 14.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von JPMorgan Chase veröffentlicht werden. Am 12.07.2024 wird JPMorgan Chase schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 14,23 USD je JPMorgan Chase-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JPMorgan Chase-Aktie

US-Börsen schließen knapp im Minus - Anleger hielten sich vor Fed-Leitzinsentscheid am Mittwoch zurück

Warum Jamie Dimon und Warren Buffett nicht glauben, dass die Bankenkrise zu einer Finanzkrise wie 2008 führen wird

Gutes BIP-Wachstum in Q1: Analysten heben Gesamtjahresprognosen für Chinas Wirtschaft an

Ausgewählte Hebelprodukte auf JPMorgan Chase & Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JPMorgan Chase & Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JPMorgan Chase & Co.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com