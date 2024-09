K+S Aktie News: K+S am Mittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 10,45 EUR.

Um 11:47 Uhr fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 10,45 EUR ab. In der Spitze büßte die K+S-Aktie bis auf 10,44 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,62 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 98.069 K+S-Aktien.

Am 07.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,07 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 73,00 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,43 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,114 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 12,67 EUR an.

K+S ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,24 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 873,80 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 825,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte K+S am 14.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 13.11.2025.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,486 EUR je K+S-Aktie belaufen.

