Kapitalmaßnahme

TAG Immobilien will mit Wandelschuldverschreibungen den Kapitalmarkt anzapfen.

Werte in diesem Artikel

Die Papiere sollen einen Gesamtnennbetrag von rund 325 Millionen Euro haben, bei einer Laufzeit bis März 2031, wie TAG am Dienstag mitteilte. Das Geld solle für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Die Summe entspricht etwa 10 Prozent am Grundkapital. Bei Wandelschuldverschreibungen können Investoren entscheiden, ob sie als Rückzahlung Geld oder Aktien des Unternehmens akzeptieren. Die Aktie reagierte auf der Handelsplattform Tradegate mit Verlusten in Höhe von rund 5 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss.

