Kaufman et Broad SA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kaufman et Broad SA gab am 02.10.2020 die Zahlen für das am 31.08.2020 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,400 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,710 EUR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kaufman et Broad SA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 269,3 Millionen EUR im Vergleich zu 325,9 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net