Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Kellanova (ex Kelloggs)

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 79,05 USD ab.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie musste um 20:02 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 79,05 USD abwärts. In der Spitze büßte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 78,87 USD ein. Bei 79,40 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 348.400 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien.

Bei 83,20 USD markierte der Titel am 05.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie. Bei 77,78 USD erreichte der Anteilsschein am 26.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie derzeit noch 1,61 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,30 USD, nach 2,26 USD im Jahr 2024.

Kellanova (ex Kelloggs) ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,20 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kellanova (ex Kelloggs) einen Umsatz von 3,19 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,64 USD je Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie.

Die aktuellsten News zur Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie

