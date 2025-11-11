DAX24.073 +0,5%Est505.718 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,98 -4,7%Nas23.345 -0,8%Bitcoin89.227 -2,6%Euro1,1597 +0,3%Öl64,94 +1,4%Gold4.112 -0,1%
Blick auf Aktienkurs

Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) tritt am Dienstagnachmittag auf der Stelle

11.11.25 16:08 Uhr
Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) tritt am Dienstagnachmittag auf der Stelle

Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 83,31 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie um 15:53 Uhr im New York-Handel bei 83,31 USD. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie zog in der Spitze bis auf 83,36 USD an. Die Abwärtsbewegung der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ging bis auf 83,29 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 83,35 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien beläuft sich auf 36.715 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.11.2025 bei 83,42 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,13 Prozent könnte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 76,48 USD fiel das Papier am 25.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie 8,20 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,26 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,29 USD.

Am 30.10.2025 legte Kellanova (ex Kelloggs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,88 USD, nach 1,05 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kellanova (ex Kelloggs) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,26 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,23 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,67 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie

Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen

WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?

Kellanova-Aktie freundlich: Rewe nimmt Kellogg’s-Produkte wieder ins Sortiment auf

In eigener Sache

Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com

