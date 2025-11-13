Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Abend nahe Nulllinie

Kellanova (ex Kelloggs) im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagabend die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 83,36 USD.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie zeigte sich um 20:07 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 83,36 USD. Bei 83,40 USD erreichte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 83,30 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 83,40 USD. Der Tagesumsatz der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie belief sich zuletzt auf 149.819 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,45 USD) erklomm das Papier am 12.11.2025. 0,11 Prozent Plus fehlen der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 76,48 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie damit 8,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,26 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,29 USD belaufen.

Am 30.10.2025 hat Kellanova (ex Kelloggs) die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kellanova (ex Kelloggs) ein EPS von 1,05 USD je Aktie vermeldet. Kellanova (ex Kelloggs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,26 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,23 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,67 USD je Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie belaufen.

