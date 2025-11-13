Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Nachmittag nahe Vortagesschluss

DAX24.070 -1,3%Est505.747 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas22.986 -1,8%Bitcoin86.655 -1,1%Euro1,1641 +0,4%Öl63,15 +0,8%Gold4.205 +0,2%
13.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 83,39 USD.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 83,39 USD an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie sogar auf 83,40 USD. Das bisherige Tagestief markierte Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 83,34 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 83,40 USD. Bisher wurden via New York 23.779 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 83,45 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,07 Prozent hinzugewinnen. Am 25.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,48 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie 9,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,29 USD, nach 2,26 USD im Jahr 2024.

Kellanova (ex Kelloggs) veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD gegenüber 1,05 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,23 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,26 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) am 05.02.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Kellanova (ex Kelloggs)-Gewinn in Höhe von 3,67 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie

