KI-Goldgrube

Die Palantir-Aktie erreicht dank lukrativer Regierungs- und Unternehmensaufträge neue Höhen und markierte ein 52-Wochen-Hoch bei knapp unter 200 US-Dollar.

• Palantir-Aktie markiert neues 52-Wochen-Hoch

• Unternehmen expandiert international

• Quartalszahlen am 3. November erwartet



Die Palantir-Aktie befindet sich in einem beeindruckenden Höhenflug. Am Mittwoch markierte das Papier ein neues 52-Wochen-Hoch bei 199,84 US-Dollar. Am Donnerstag gewinnt die Aktie vorbörslich zeitweise leichte 0,4 Prozent auf 199,60 US-Dollar. Besonders bemerkenswert: Seit Jahresbeginn hat die Aktie um mehr als 162 Prozent zugelegt - eine Performance, die selbst im KI-Sektor heraussticht.

Wachstumsstrategie zahlt sich aus

Palantir setzt seine internationale Expansionsstrategie konsequent fort. Zu den jüngsten Erfolgen zählt eine strategische Absichtserklärung mit dem polnischen Verteidigungsministerium, die dem Unternehmen Zugang zu einem wichtigen NATO-Partner verschafft. Wie der Datenanalyse-Spezialist über soziale Medien bekanntgab, haben der polnische Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz und Palantir-CEO Alex Karp eine Absichtserklärung für die Zusammenarbeit und die Entwicklung von digitalen Lösungen im Cyberraum unterzeichnet.

Gleichzeitig wurde laut "Börse Global" eine über 200 Millionen US-Dollar schwere Kooperation mit Lumen Technologies besiegelt. Hierbei sollen Palantirs Foundry- und KI-Plattformen mit Lumens Netzwerkinfrastruktur verknüpft werden. Diese Diversifikation macht das Unternehmen zunehmend unabhängiger vom US-Regierungsgeschäft und erschließt neue Wachstumsmärkte.

Hohe Erwartungen an das dritte Quartal

Die starke Nachfrage nach Palantirs KI- und Datenanalyseplattformen befeuert den Kursanstieg. Im zweiten Quartal 2025 übertraf das Unternehmen mit einem Umsatzwachstum von 48 Prozent auf 1 Milliarde US-Dollar und einem Gewinn je Aktie von 0,14 US-Dollar die Erwartungen deutlich.

Für das dritte Quartal, dessen Ergebnisse am 3. November nach Börsenschluss veröffentlicht werden, prognostizieren Analysten Umsätze von etwa 1,09 Milliarden US-Dollar (plus rund 50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal) und einen Gewinn je Aktie von 0,17 US-Dollar (plus 70 Prozent).

