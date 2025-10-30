Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir tendiert am Nachmittag südwärts

Palantir im Fokus

Die Aktie von Palantir gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Palantir-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 196,66 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die Palantir-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 196,66 USD ab. Der Kurs der Palantir-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 194,16 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 198,48 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3.581.199 Palantir-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2025 auf bis zu 199,84 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 1,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 79,20 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palantir 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palantir am 04.08.2025. Palantir hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palantir im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,00 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 678,13 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 03.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 09.11.2026.

In der Palantir-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,647 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

