Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Mittwochabend mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Palantir. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,7 Prozent auf 198,55 USD zu.

Die Palantir-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,7 Prozent auf 198,55 USD. Zwischenzeitlich stieg die Palantir-Aktie sogar auf 198,78 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 191,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 8.109.411 Palantir-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 198,78 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,12 Prozent. Am 01.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 79,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Palantir ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,06 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 48,01 Prozent auf 1,00 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 678,13 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Palantir am 03.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,647 USD je Palantir-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

Palantir-Aktie verliert: US-Armee bemängelt hohe Risiken bei neuem Kommunikationssystem