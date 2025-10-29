Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag im Plus

So bewegt sich Palantir

Die Aktie von Palantir gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Palantir-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,0 Prozent auf 197,23 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Palantir-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 197,23 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Palantir-Aktie bei 197,92 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 191,00 USD. Bisher wurden heute 4.107.856 Palantir-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 197,92 USD. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 0,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 79,26 Prozent.

Für Palantir-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Palantir am 04.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 USD gegenüber 0,06 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Palantir 1,00 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 48,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 678,13 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 03.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,647 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

