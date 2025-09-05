Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark schiebt sich am Dienstagabend vor

Notierung im Blick

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Kimberly-Clark-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 131,39 USD.

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Kimberly-Clark zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 131,39 USD. Bei 131,52 USD erreichte die Kimberly-Clark-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 129,95 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 202.716 Kimberly-Clark-Aktien.

Bei einem Wert von 150,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2025). 14,44 Prozent Plus fehlen der Kimberly-Clark-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 124,12 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kimberly-Clark-Aktie derzeit noch 5,53 Prozent Luft nach unten.

Kimberly-Clark-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,88 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,02 USD belaufen.

Am 01.08.2025 hat Kimberly-Clark in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,53 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Kimberly-Clark im vergangenen Quartal 4,16 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 17,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kimberly-Clark 5,03 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Kimberly-Clark am 28.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,52 USD je Aktie belaufen.

