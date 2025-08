Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Freitagvormittag im Minusbereich

Kontron im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Kontron. Der Kontron-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 28,18 EUR.

Um 09:05 Uhr fiel die Kontron-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 28,18 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kontron-Aktie bisher bei 28,02 EUR. Bei 28,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.328 Kontron-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 29,00 EUR. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 2,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie.

Kontron-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,796 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Kontron veröffentlichte am 06.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,33 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kontron 0,26 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 385,45 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 356,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,92 EUR je Aktie in den Kontron-Büchern.

