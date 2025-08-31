DAX24.002 +0,4%ESt505.366 +0,3%Top 10 Crypto15,46 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.568 +1,1%Euro1,1725 +0,3%Öl68,20 +0,1%Gold3.472 +0,7%
So entwickelt sich Kontron

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Montagvormittag stärker

01.09.25 09:24 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Montagvormittag stärker

Die Aktie von Kontron gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Kontron-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 24,58 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
24,72 EUR 0,28 EUR 1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:03 Uhr sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 24,58 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Kontron-Aktie sogar auf 24,58 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 951 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kontron-Aktie derzeit noch 17,98 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,15 EUR am 05.11.2024. Mit einem Kursverlust von 38,36 Prozent würde die Kontron-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,808 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Kontron am 06.08.2025 vor. Das EPS lag bei 1,12 EUR. Im letzten Jahr hatte Kontron einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,64 Prozent auf 395,70 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 423,83 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Kontron am 05.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,98 EUR je Kontron-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Kontron-Aktie: Experten empfehlen Kontron im August mehrheitlich zum Kauf

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor einem Jahr eingefahren

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 10 Jahren abgeworfen

Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
