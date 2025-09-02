DAX23.580 +0,4%ESt505.324 +0,6%Top 10 Crypto15,84 ±0,0%Dow45.172 -0,3%Nas21.520 +1,1%Bitcoin95.507 -0,1%Euro1,1675 +0,3%Öl67,64 -2,1%Gold3.562 +0,8%
Blick auf Aktienkurs

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Anleger greifen bei Kontron am Nachmittag zu

03.09.25 16:10 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Anleger greifen bei Kontron am Nachmittag zu

Die Aktie von Kontron zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Kontron konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 23,94 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
24,06 EUR 0,12 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Kontron-Papiere um 15:52 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze legte die Kontron-Aktie bis auf 24,34 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,04 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 111.931 Kontron-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2025 auf bis zu 29,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 17,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,15 EUR ab. Abschläge von 36,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,808 EUR. Im Vorjahr erhielten Kontron-Aktionäre 0,600 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,60 EUR je Kontron-Aktie an.

Kontron ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,12 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kontron noch ein Gewinn pro Aktie von 0,35 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,64 Prozent auf 395,70 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 423,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Kontron.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,98 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Kontron

DatumMeistgelesen
Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.03.2022S&T HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
09.05.2019S&T HoldWarburg Research
05.04.2019S&T HoldWarburg Research
12.11.2018S&T HoldWarburg Research
09.11.2018S&T HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.07.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.05.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
24.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
13.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
20.03.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

