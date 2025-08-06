Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron büßt am Nachmittag ein

Notierung im Fokus

Die Aktie von Kontron gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 25,56 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,5 Prozent auf 25,56 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Kontron-Aktie bis auf 25,52 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,96 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 87.798 Kontron-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 29,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kontron-Aktie mit einem Kursplus von 13,46 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2024 Kursverluste bis auf 15,15 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 40,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Kontron-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,776 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,60 EUR.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,12 EUR gegenüber 0,35 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 395,70 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 423,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Kontron rechnen Experten am 12.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kontron einen Gewinn von 1,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

