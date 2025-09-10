DAX23.643 ±0,0%ESt505.372 +0,2%Top 10 Crypto16,11 +2,0%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.638 +0,3%Euro1,1691 -0,1%Öl67,47 -0,2%Gold3.628 -0,3%
Kursentwicklung

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Donnerstagvormittag seitwärts

11.09.25 09:25 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Donnerstagvormittag seitwärts

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Kontron. Im XETRA-Handel kam die Kontron-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 24,70 EUR.

Die Kontron-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 24,70 EUR an der Tafel. Der Kurs der Kontron-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,70 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Kontron-Aktie bis auf 24,66 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,68 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.305 Kontron-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 29,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2024 (15,15 EUR). Mit einem Kursverlust von 38,66 Prozent würde die Kontron-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Kontron-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,808 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kontron am 06.08.2025. Es stand ein EPS von 1,12 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kontron noch ein Gewinn pro Aktie von 0,35 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 395,70 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 423,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Kontron veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,98 EUR je Kontron-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
