Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Donnerstagmittag in Grün

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Kontron. Zuletzt sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,9 Prozent auf 27,50 EUR zu.

Das Papier von Kontron legte um 11:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,9 Prozent auf 27,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Kontron-Aktie bis auf 27,62 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,74 EUR. Bisher wurden heute 127.159 Kontron-Aktien gehandelt.

Am 31.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 29,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kontron-Aktie mit einem Kursplus von 5,45 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2024 (15,15 EUR). Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 44,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,850 EUR je Kontron-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,60 EUR aus.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,64 Prozent auf 395,70 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 423,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Kontron rechnen Experten am 11.11.2026.

Experten taxieren den Kontron-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,97 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Kontron-Aktie profitiert von Analystenlob

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kontron-Investition von vor 5 Jahren eingebracht