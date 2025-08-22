Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Dienstagvormittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 24,14 EUR.

Die Kontron-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 24,14 EUR. Die Kontron-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,02 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.746 Kontron-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,00 EUR erreichte der Titel am 31.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,13 Prozent. Bei 15,15 EUR fiel das Papier am 05.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 37,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Kontron-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,801 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,60 EUR für die Kontron-Aktie.

Am 06.08.2025 hat Kontron in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kontron ein EPS von 0,35 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 395,70 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kontron 423,83 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Kontron wird am 05.11.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Kontron im Jahr 2025 1,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

