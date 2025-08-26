Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittwochnachmittag leichter
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Kontron. Das Papier von Kontron gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 23,96 EUR abwärts.
Um 15:48 Uhr ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 23,96 EUR. Der Kurs der Kontron-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,80 EUR nach. Mit einem Wert von 24,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 68.188 Kontron-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 29,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,04 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2024 bei 15,15 EUR. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 58,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Kontron-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,801 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,60 EUR.
Am 06.08.2025 legte Kontron die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,12 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,64 Prozent auf 395,70 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 423,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Kontron rechnen Experten am 11.11.2026.
Den erwarteten Gewinn je Kontron-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,96 EUR fest.
Analysen zu Kontron
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|02.07.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|19.06.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|26.05.2025
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
