Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Vormittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Lenovo Group. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 1,19 EUR.

Die Lenovo Group-Aktie musste um 09:15 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 1,19 EUR. Die Lenovo Group-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,19 EUR ab. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,20 EUR. Zuletzt wechselten 37.778 Lenovo Group-Aktien den Besitzer.

Am 21.02.2025 markierte das Papier bei 1,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lenovo Group-Aktie derzeit noch 41,67 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,89 Prozent würde die Lenovo Group-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,053 USD, nach 0,390 HKD im Jahr 2025.

Lenovo Group ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,32 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,16 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,70 Prozent auf 146,97 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 120,76 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Lenovo Group am 30.10.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,130 USD je Lenovo Group-Aktie.

