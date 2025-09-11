Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Freitagnachmittag in Grün
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Lenovo Group. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 3,5 Prozent auf 1,30 EUR zu.
Um 16:01 Uhr konnte die Aktie von Lenovo Group zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 3,5 Prozent auf 1,30 EUR. Der Kurs der Lenovo Group-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,30 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,29 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 83.358 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.02.2025 bei 1,68 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,13 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lenovo Group-Aktie ist somit 36,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Lenovo Group-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,390 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,058 USD aus.
Lenovo Group ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,32 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,16 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Lenovo Group im vergangenen Quartal 146,97 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lenovo Group 120,76 Mrd. HKD umsetzen können.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Lenovo Group am 30.10.2025 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lenovo Group einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lenovo Group-Anleger freuen
Lenovo hält trotz US-Importzöllen an Produktion in China fest - Lenovo-Aktie tiefer
