Kursverlauf

Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group gibt am Dienstagvormittag nach

23.09.25 09:26 Uhr

23.09.25 09:26 Uhr
Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group gibt am Dienstagvormittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lenovo Group. Die Lenovo Group-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Minus bei 1,29 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lenovo Group Ltd.
1,29 EUR -0,03 EUR -2,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Lenovo Group nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 09:15 Uhr 2,2 Prozent auf 1,29 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Lenovo Group-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,29 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,29 EUR.

Am 21.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,68 EUR. Der aktuelle Kurs der Lenovo Group-Aktie ist somit 30,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,43 Prozent.

Lenovo Group-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,390 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,058 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lenovo Group am 13.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,16 HKD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Lenovo Group im vergangenen Quartal 146,97 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lenovo Group 120,76 Mrd. HKD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,129 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lenovo Group-Anleger freuen

Lenovo hält trotz US-Importzöllen an Produktion in China fest - Lenovo-Aktie tiefer

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

