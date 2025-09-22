Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group gibt am Dienstagvormittag nach

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lenovo Group. Die Lenovo Group-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Minus bei 1,29 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lenovo Group nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 09:15 Uhr 2,2 Prozent auf 1,29 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Lenovo Group-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,29 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,29 EUR.

Am 21.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,68 EUR. Der aktuelle Kurs der Lenovo Group-Aktie ist somit 30,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,43 Prozent.

Lenovo Group-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,390 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,058 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lenovo Group am 13.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,16 HKD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Lenovo Group im vergangenen Quartal 146,97 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lenovo Group 120,76 Mrd. HKD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,129 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

