Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group gibt am Nachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lenovo Group. Zuletzt fiel die Lenovo Group-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 1,29 EUR ab.
Um 15:58 Uhr ging es für die Lenovo Group-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 1,29 EUR. In der Spitze büßte die Lenovo Group-Aktie bis auf 1,29 EUR ein. Bei 1,29 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23.884 Lenovo Group-Aktien.
Am 21.02.2025 markierte das Papier bei 1,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lenovo Group-Aktie somit 23,72 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,83 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Lenovo Group-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,390 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,058 USD ausgeschüttet werden.
Lenovo Group ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 HKD je Aktie erzielt worden. Lenovo Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 146,97 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 120,76 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.
Die Lenovo Group-Bilanz für Q2 2026 wird am 30.10.2025 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lenovo Group-Aktie in Höhe von 0,129 USD im Jahr 2026 aus.
