Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group gibt am Vormittag ab

Die Aktie von Lenovo Group gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Lenovo Group-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 1,08 EUR.

Die Lenovo Group-Aktie musste um 09:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 1,08 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Lenovo Group-Aktie bei 1,08 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,09 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lenovo Group-Aktien beläuft sich auf 9.000 Stück.

Bei 1,68 EUR markierte der Titel am 21.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lenovo Group-Aktie somit 35,89 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 0,83 EUR. Der derzeitige Kurs der Lenovo Group-Aktie liegt somit 29,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Lenovo Group-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,390 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,052 USD belaufen.

Am 19.11.2025 hat Lenovo Group in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,22 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lenovo Group 0,23 HKD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,89 Prozent auf 159,95 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 139,22 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 19.02.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lenovo Group ein EPS in Höhe von 0,126 USD in den Büchern stehen haben wird.

