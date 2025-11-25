Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group gibt am Vormittag ab
Die Aktie von Lenovo Group gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Lenovo Group-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 1,08 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Lenovo Group-Aktie musste um 09:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 1,08 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Lenovo Group-Aktie bei 1,08 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,09 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lenovo Group-Aktien beläuft sich auf 9.000 Stück.
Bei 1,68 EUR markierte der Titel am 21.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lenovo Group-Aktie somit 35,89 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 0,83 EUR. Der derzeitige Kurs der Lenovo Group-Aktie liegt somit 29,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Lenovo Group-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,390 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,052 USD belaufen.
Am 19.11.2025 hat Lenovo Group in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,22 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lenovo Group 0,23 HKD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,89 Prozent auf 159,95 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 139,22 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 19.02.2026 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lenovo Group ein EPS in Höhe von 0,126 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie
Samsung-Aktie fällt: Samsung soll in Patentprozess 445,5 Millionen Dollar zahlen
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lenovo Group-Anleger freuen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Lenovo Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lenovo Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com
Nachrichten zu Lenovo Group Ltd.
Analysen zu Lenovo Group Ltd.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2012
|Lenovo Group overweight
|Morgan Stanley
|17.08.2012
|Lenovo Group buy
|Citigroup Corp.
|22.06.2012
|Lenovo Group neutral
|Nomura
|03.05.2012
|Motorola Mobility equal-weight
|Barclays Capital
|07.02.2012
|Lenovo Group neutral
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2012
|Lenovo Group overweight
|Morgan Stanley
|17.08.2012
|Lenovo Group buy
|Citigroup Corp.
|09.01.2012
|Lenovo Group overweight
|HSBC
|20.10.2011
|Lenovo Group kaufen
|Asia Investor
|28.09.2011
|Lenovo Group outperform
|Macquarie Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.06.2012
|Lenovo Group neutral
|Nomura
|03.05.2012
|Motorola Mobility equal-weight
|Barclays Capital
|07.02.2012
|Lenovo Group neutral
|Nomura
|31.01.2012
|Motorola Mobility neutral
|Nomura
|19.08.2011
|Motorola Mobility perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.02.2012
|Motorola Mobility sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|31.10.2011
|Motorola Mobility sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|17.08.2011
|Motorola Mobility underperform
|Raymond James Financial, Inc.
|19.01.2011
|Motorola Mobility sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|07.02.2008
|Lenovo Finger weg
|Asia Investor
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lenovo Group Ltd. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen