Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group zeigt sich am Montagvormittag fester
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Lenovo Group. Die Aktionäre schickten das Papier von Lenovo Group nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 1,07 EUR.
Das Papier von Lenovo Group legte um 09:15 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 1,5 Prozent auf 1,07 EUR. Im Tageshoch stieg die Lenovo Group-Aktie bis auf 1,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,07 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lenovo Group-Aktien beläuft sich auf 10.100 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,68 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.02.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Lenovo Group-Aktie ist somit 56,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,83 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lenovo Group-Aktie 22,38 Prozent sinken.
Nachdem Lenovo Group seine Aktionäre 2025 mit 0,390 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,053 USD je Aktie ausschütten.
Am 19.11.2025 äußerte sich Lenovo Group zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,22 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,23 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 159,95 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 139,22 Mrd. HKD umgesetzt.
Am 19.02.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Lenovo Group veröffentlicht werden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,126 USD je Aktie belaufen.
