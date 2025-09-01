Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lockheed Martin-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 448,83 USD abwärts.

Das Papier von Lockheed Martin befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,8 Prozent auf 448,83 USD ab. Bei 448,83 USD markierte die Lockheed Martin-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 451,07 USD. Bisher wurden via New York 34.912 Lockheed Martin-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 617,25 USD. Dieser Kurs wurde am 22.10.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lockheed Martin-Aktie somit 27,28 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 410,11 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 8,63 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 12,75 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 13,35 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lockheed Martin am 22.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,46 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,85 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Lockheed Martin 18,16 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Lockheed Martin dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lockheed Martin im Jahr 2025 21,90 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

