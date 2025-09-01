Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Abend mit KursVerlusten

Lockheed Martin im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Lockheed Martin. Zuletzt fiel die Lockheed Martin-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 449,44 USD ab.

Die Lockheed Martin-Aktie musste um 20:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 449,44 USD abwärts. Die Lockheed Martin-Aktie gab in der Spitze bis auf 446,74 USD nach. Mit einem Wert von 451,07 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 119.503 Lockheed Martin-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 617,25 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 37,34 Prozent Luft nach oben. Am 23.07.2025 gab der Anteilsschein bis auf 410,11 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 8,75 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 13,35 USD. Im Vorjahr erhielten Lockheed Martin-Aktionäre 12,75 USD je Wertpapier.

Lockheed Martin ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,85 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,18 Prozent auf 18,16 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lockheed Martin-Aktie in Höhe von 21,90 USD im Jahr 2025 aus.

