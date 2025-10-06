Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Nachmittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lockheed Martin. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 512,41 USD zu.

Um 15:51 Uhr sprang die Lockheed Martin-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 512,41 USD zu. Der Kurs der Lockheed Martin-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 513,41 USD zu. Bei 506,63 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 43.923 Lockheed Martin-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 617,25 USD erreichte der Titel am 22.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lockheed Martin-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 410,11 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,96 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 12,75 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 13,35 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lockheed Martin am 22.07.2025. Das EPS belief sich auf 1,46 USD gegenüber 6,85 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18,16 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lockheed Martin einen Umsatz von 18,12 Mrd. USD eingefahren.

Lockheed Martin wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 27.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 21,94 USD je Lockheed Martin-Aktie.

