Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Abend in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Lockheed Martin. Die Lockheed Martin-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 451,72 USD.
Das Papier von Lockheed Martin befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,4 Prozent auf 451,72 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lockheed Martin-Aktie bisher bei 448,48 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 456,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Lockheed Martin-Aktien beläuft sich auf 124.824 Stück.
Am 12.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 575,93 USD. Derzeit notiert die Lockheed Martin-Aktie damit 21,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 23.07.2025 auf bis zu 410,11 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 9,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 12,75 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 13,48 USD je Lockheed Martin-Aktie.
Am 21.10.2025 äußerte sich Lockheed Martin zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 6,95 USD. Im letzten Jahr hatte Lockheed Martin einen Gewinn von 6,80 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 18,61 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,10 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Am 27.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Lockheed Martin veröffentlicht werden.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lockheed Martin-Gewinn in Höhe von 22,30 USD je Aktie aus.
