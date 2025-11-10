Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Kurs der Lockheed Martin

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 453,01 USD.

Die Lockheed Martin-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 453,01 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Lockheed Martin-Aktie ging bis auf 449,62 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 456,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 44.342 Lockheed Martin-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 575,93 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 23.07.2025 Kursverluste bis auf 410,11 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Lockheed Martin-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 13,48 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lockheed Martin 12,75 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lockheed Martin am 21.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,95 USD gegenüber 6,80 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 18,61 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,10 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2026 terminiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lockheed Martin-Gewinn in Höhe von 22,30 USD je Aktie aus.

