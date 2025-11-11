Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin tritt am Dienstagnachmittag auf der Stelle
Die Aktie von Lockheed Martin zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Lockheed Martin-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 451,86 USD.
Die Lockheed Martin-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 451,86 USD an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die Lockheed Martin-Aktie sogar auf 453,25 USD. Die Lockheed Martin-Aktie gab in der Spitze bis auf 451,37 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 451,77 USD. Von der Lockheed Martin-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.642 Stück gehandelt.
Am 12.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 575,93 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lockheed Martin-Aktie mit einem Kursplus von 27,46 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.07.2025 auf bis zu 410,11 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Lockheed Martin-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 13,48 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lockheed Martin 12,75 USD aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lockheed Martin am 21.10.2025. Lockheed Martin hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,95 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,80 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 18,61 Mrd. USD gegenüber 17,10 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 27.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
In der Lockheed Martin-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 22,30 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
