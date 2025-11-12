DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,59 -1,5%Nas23.354 -0,5%Bitcoin87.442 -1,6%Euro1,1586 ±-0,0%Öl62,61 -3,9%Gold4.198 +1,7%
Kursentwicklung im Fokus

12.11.25 20:23 Uhr
Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Abend gefragt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Lockheed Martin. Zuletzt stieg die Lockheed Martin-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 458,48 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lockheed Martin Corp.
395,30 EUR 6,15 EUR 1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr wies die Lockheed Martin-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 458,48 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 459,60 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 456,14 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 53.706 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2024 auf bis zu 575,10 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lockheed Martin-Aktie somit 20,28 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 410,11 USD am 23.07.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lockheed Martin-Aktie.

Nachdem Lockheed Martin seine Aktionäre 2024 mit 12,75 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 13,48 USD je Aktie ausschütten.

Lockheed Martin ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,95 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Lockheed Martin hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,61 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17,10 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2026 veröffentlicht.

In der Lockheed Martin-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 22,30 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

