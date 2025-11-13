Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Lockheed Martin zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Lockheed Martin-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 459,08 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Lockheed Martin-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 459,08 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Lockheed Martin-Aktie sogar auf 460,70 USD. Mit einem Wert von 458,01 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 19.058 Lockheed Martin-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 565,00 USD. Dieser Kurs wurde am 14.11.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,07 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.07.2025 (410,11 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lockheed Martin-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 13,48 USD. Im Vorjahr hatte Lockheed Martin 12,75 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 21.10.2025 äußerte sich Lockheed Martin zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,95 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 6,80 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,10 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,61 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 27.01.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 22,30 USD je Lockheed Martin-Aktie belaufen.

