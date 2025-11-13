Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Donnerstagabend im Plus
Die Aktie von Lockheed Martin zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lockheed Martin nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 458,74 USD.
Im New York-Handel gewannen die Lockheed Martin-Papiere um 20:08 Uhr 0,4 Prozent. Der Kurs der Lockheed Martin-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 460,70 USD zu. Bei 458,01 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 64.906 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.11.2024 bei 565,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 410,11 USD am 23.07.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,60 Prozent.
Nachdem Lockheed Martin seine Aktionäre 2024 mit 12,75 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 13,48 USD je Aktie ausschütten.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lockheed Martin am 21.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 6,95 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 6,80 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 18,61 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,10 Mrd. USD umgesetzt.
Am 27.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Lockheed Martin veröffentlicht werden.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 22,30 USD je Lockheed Martin-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
