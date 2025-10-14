DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.279 -0,2%Top 10 Crypto15,72 -1,5%Nas22.551 -0,6%Bitcoin97.123 -2,5%Euro1,1609 +0,3%Öl62,16 -1,9%Gold4.140 +0,7%
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt tiefer -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, GM, Rheinmetall im Fokus
Top News
Kryptomarkt im Fokus: Bitcoin unter Druck - zeitweise unter 110.000 US-Dollar Kryptomarkt im Fokus: Bitcoin unter Druck - zeitweise unter 110.000 US-Dollar
Aktie im Blick

Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Nachmittag mit Abschlägen

14.10.25 16:08 Uhr
Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lockheed Martin nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 501,96 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lockheed Martin Corp.
433,90 EUR -2,50 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Lockheed Martin gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:49 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 501,96 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Lockheed Martin-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 499,80 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 501,18 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 27.071 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2024 markierte das Papier bei 617,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lockheed Martin-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.07.2025 auf bis zu 410,11 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lockheed Martin-Aktie damit 22,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 12,75 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 13,35 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Lockheed Martin am 22.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,46 USD gegenüber 6,85 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 18,16 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,12 Mrd. USD umgesetzt.

Die Lockheed Martin-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 27.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Lockheed Martin.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lockheed Martin einen Gewinn von 21,95 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.

DatumMeistgelesen
mehr Analysen