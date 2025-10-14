Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Dienstagabend gesucht

So bewegt sich Lockheed Martin

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Lockheed Martin. Zuletzt wies die Lockheed Martin-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 506,14 USD nach oben.

Das Papier von Lockheed Martin legte um 20:06 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 506,14 USD. In der Spitze legte die Lockheed Martin-Aktie bis auf 506,72 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 501,18 USD. Bisher wurden heute 84.935 Lockheed Martin-Aktien gehandelt.

Am 22.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 617,25 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lockheed Martin-Aktie mit einem Kursplus von 21,95 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 410,11 USD am 23.07.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lockheed Martin-Aktie 23,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 12,75 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 13,35 USD.

Am 22.07.2025 lud Lockheed Martin zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,46 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 6,85 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 18,16 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 18,12 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 21.10.2025 dürfte Lockheed Martin Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lockheed Martin ein EPS in Höhe von 21,95 USD in den Büchern stehen haben wird.

