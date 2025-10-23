Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin steigt am Donnerstagnachmittag

So bewegt sich Lockheed Martin

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Lockheed Martin. Die Lockheed Martin-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 491,32 USD.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 491,32 USD zu. Der Kurs der Lockheed Martin-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 493,00 USD zu. Bei 488,12 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 18.059 Lockheed Martin-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 581,99 USD erreichte der Titel am 24.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 18,45 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 23.07.2025 Kursverluste bis auf 410,11 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lockheed Martin-Aktie damit 19,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Lockheed Martin-Aktionäre betrug im Jahr 2024 12,75 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 13,37 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Lockheed Martin am 21.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,95 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,80 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 18,61 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,10 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lockheed Martin einen Gewinn von 22,16 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Firefly Aerospace-Aktie -21 Prozent: Alpha-Rakete bei Tests zerstört

Palantir-Aktie vor neuen Rekordhöhen? Trump-Administration könnte antreiben

Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10