Heute im Fokus
DAX letztlich leicht in Grün -- US-Börsen fester -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Top News
Warum sich der Eurokurs kaum bewegt Warum sich der Eurokurs kaum bewegt
Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab November 2025 Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab November 2025
Kursverlauf

23.10.25 20:23 Uhr
Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin schiebt sich am Donnerstagabend vor

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Lockheed Martin konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 489,64 USD.

Lockheed Martin Corp.
421,00 EUR 4,40 EUR 1,06%
Das Papier von Lockheed Martin legte um 20:06 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 489,64 USD. Die Lockheed Martin-Aktie zog in der Spitze bis auf 493,74 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 488,12 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 75.854 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.10.2024 bei 581,99 USD. Derzeit notiert die Lockheed Martin-Aktie damit 15,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 410,11 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lockheed Martin-Aktie 19,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Lockheed Martin-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 12,75 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 13,37 USD.

Lockheed Martin veröffentlichte am 21.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,95 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,80 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 18,61 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,10 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 27.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Lockheed Martin veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2026 erwartet.

Experten taxieren den Lockheed Martin-Gewinn für das Jahr 2025 auf 22,16 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

mehr Analysen