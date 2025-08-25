Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin behauptet sich am Mittwochabend
Die Aktie von Lockheed Martin hat am Mittwochabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Lockheed Martin-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 455,01 USD.
Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 20:08 Uhr die Lockheed Martin-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 455,01 USD. Im Tageshoch stieg die Lockheed Martin-Aktie bis auf 459,47 USD. Das bisherige Tagestief markierte Lockheed Martin-Aktie bei 454,18 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 456,87 USD. Bisher wurden heute 105.241 Lockheed Martin-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 617,25 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 35,66 Prozent könnte die Lockheed Martin-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.07.2025 bei 410,11 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,87 Prozent.
Für Lockheed Martin-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 12,75 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 13,35 USD ausgeschüttet werden.
Lockheed Martin ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,85 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 18,16 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,12 Mrd. USD umgesetzt.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Lockheed Martin wird am 28.10.2025 gerechnet.
Von Analysten wird erwartet, dass Lockheed Martin im Jahr 2025 22,18 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Firefly Aerospace-Aktie springt am ersten Handelstag hoch: Erstkurs weit über Ausgabepreis - Milliardenbewertung
Belastungsfaktor für Palantir-Aktie: Pentagon sieht sich nach KI-Alternativen um
Lockheed Martin-Aktie tiefrot: Sonderbelastungen lassen Quartalsgewinn einbrechen
