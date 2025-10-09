Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Lockheed Martin

So entwickelt sich Lockheed Martin

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Lockheed Martin-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 508,00 USD ab.

Der Lockheed Martin-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:04 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 508,00 USD. In der Spitze büßte die Lockheed Martin-Aktie bis auf 508,00 USD ein. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 515,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Lockheed Martin-Aktien beläuft sich auf 48.986 Stück.

Am 22.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 617,25 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,50 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.07.2025 bei 410,11 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,27 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Lockheed Martin-Aktionäre betrug im Jahr 2024 12,75 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 13,35 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lockheed Martin am 22.07.2025. In Sachen EPS wurden 1,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lockheed Martin 6,85 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Lockheed Martin im vergangenen Quartal 18,16 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lockheed Martin 18,12 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Lockheed Martin am 21.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Lockheed Martin rechnen Experten am 27.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 21,95 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

