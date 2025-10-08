Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin gewinnt am Mittwochabend an Boden

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Lockheed Martin. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 515,02 USD zu.

Die Lockheed Martin-Aktie notierte im New York-Handel um 20:02 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 515,02 USD. Im Tageshoch stieg die Lockheed Martin-Aktie bis auf 516,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 516,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Lockheed Martin-Aktien beläuft sich auf 63.417 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 617,25 USD erreichte der Titel am 22.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.07.2025 bei 410,11 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 20,37 Prozent könnte die Lockheed Martin-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Lockheed Martin-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 12,75 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 13,35 USD ausgeschüttet werden.

Am 22.07.2025 hat Lockheed Martin in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lockheed Martin ein EPS von 6,85 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,18 Prozent auf 18,16 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Lockheed Martin rechnen Experten am 27.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lockheed Martin-Aktie in Höhe von 21,94 USD im Jahr 2025 aus.

