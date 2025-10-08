DAX24.605 +0,9%Est505.648 +0,6%MSCI World4.346 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.943 +0,7%Bitcoin105.351 +1,0%Euro1,1634 -0,2%Öl65,99 +0,4%Gold4.041 +1,5%
Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin reagiert am Mittwochnachmittag positiv

08.10.25 16:10 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Lockheed Martin. Das Papier von Lockheed Martin legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 512,57 USD.

Lockheed Martin Corp.
441,95 EUR 2,75 EUR 0,63%
Um 15:52 Uhr wies die Lockheed Martin-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 512,57 USD nach oben. Der Kurs der Lockheed Martin-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 516,00 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 516,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 28.926 Lockheed Martin-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 617,25 USD erreichte der Titel am 22.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Lockheed Martin-Aktie damit 16,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 410,11 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2025). Mit einem Kursverlust von 19,99 Prozent würde die Lockheed Martin-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Lockheed Martin-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 13,35 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lockheed Martin 12,75 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lockheed Martin am 22.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,46 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,85 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18,16 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lockheed Martin einen Umsatz von 18,12 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Lockheed Martin-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 27.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lockheed Martin einen Gewinn von 21,94 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

DroneShield-Aktie dennoch in Rot: Millionen-Investition in neue Forschungs- und Entwicklungseinrichtung

Firefly Aerospace-Aktie -21 Prozent: Alpha-Rakete bei Tests zerstört

Palantir-Aktie vor neuen Rekordhöhen? Trump-Administration könnte antreiben

In eigener Sache

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.

mehr Analysen