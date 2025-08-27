Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

DAX24.064 +0,1%ESt505.403 +0,2%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.475 -0,2%Nas21.655 +0,3%Bitcoin96.578 +1,1%Euro1,1668 +0,2%Öl67,76 -0,1%Gold3.406 +0,3%
So bewegt sich Lockheed Martin

28.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lockheed Martin-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 453,22 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lockheed Martin Corp.
387,75 EUR -3,25 EUR -0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lockheed Martin-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 453,22 USD abwärts. In der Spitze büßte die Lockheed Martin-Aktie bis auf 451,87 USD ein. Mit einem Wert von 453,87 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 40.776 Lockheed Martin-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (617,25 USD) erklomm das Papier am 22.10.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.07.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 410,11 USD ab. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 9,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 13,35 USD. Im Vorjahr erhielten Lockheed Martin-Aktionäre 12,75 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lockheed Martin am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,46 USD. Im Vorjahresviertel waren 6,85 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 18,16 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,12 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 22,18 USD je Lockheed Martin-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Rheinmetall-Aktie stabil: Lürssen-Militärwerft vor Übernahme - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins

Firefly Aerospace-Aktie springt am ersten Handelstag hoch: Erstkurs weit über Ausgabepreis - Milliardenbewertung

Belastungsfaktor für Palantir-Aktie: Pentagon sieht sich nach KI-Alternativen um

In eigener Sache

Übrigens: Lockheed Martin und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Lockheed Martin Corp.

DatumRatingAnalyst
25.07.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
29.03.2018Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
30.01.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.07.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
30.01.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
14.11.2016Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
09.11.2016Lockheed Martin BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.03.2018Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
25.10.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
25.01.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
10.11.2016Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.05.2016Lockheed Martin UnderweightBarclays Capital
30.11.2015Lockheed Martin UnderweightBarclays Capital
26.04.2007Lockheed Martin underweightPrudential Financial
28.02.2007Lockheed Martin DowngradeJP Morgan
29.01.2007Lockheed Martin underweightPrudential Financial

