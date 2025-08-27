Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

So bewegt sich Lockheed Martin

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lockheed Martin-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 453,22 USD nach.

Die Lockheed Martin-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 453,22 USD abwärts. In der Spitze büßte die Lockheed Martin-Aktie bis auf 451,87 USD ein. Mit einem Wert von 453,87 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 40.776 Lockheed Martin-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (617,25 USD) erklomm das Papier am 22.10.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.07.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 410,11 USD ab. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 9,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 13,35 USD. Im Vorjahr erhielten Lockheed Martin-Aktionäre 12,75 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lockheed Martin am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,46 USD. Im Vorjahresviertel waren 6,85 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 18,16 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,12 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 22,18 USD je Lockheed Martin-Aktie belaufen.

