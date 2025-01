Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lucid gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Lucid-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 3,08 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,0 Prozent auf 3,08 USD zu. Im Tageshoch stieg die Lucid-Aktie bis auf 3,10 USD. Bei 3,03 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 3.417.307 Lucid-Aktien umgesetzt.

Am 27.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,43 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie. Bei 1,94 USD fiel das Papier am 16.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Lucid-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Lucid am 07.11.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Lucid mit einem Umsatz von insgesamt 200,04 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137,81 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 45,16 Prozent gesteigert.

Lucid dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 19.02.2025 präsentieren.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,169 USD je Lucid-Aktie belaufen.

