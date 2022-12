Lufthansa Aktie News: Lufthansa zieht am Vormittag an

Um 09:22 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 7,71 EUR nach oben. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,71 EUR aus. Bei 7,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 438.917 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 17.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,92 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 2,68 Prozent Luft nach oben. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 46,80 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,63 EUR.

Lufthansa gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa -0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 10.068,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 93,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 5.207,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Lufthansa am 03.03.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 14.03.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,383 EUR je Lufthansa-Aktie.

