Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Montagnachmittag ins Minus

So bewegt sich Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 6,20 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 6,20 EUR. Die Lufthansa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,05 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 6,08 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.570.427 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2024 bei 8,04 EUR. Gewinne von 29,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,242 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 25.10.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,92 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 06.03.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 26.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,873 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Lufthansa-Aktie ein

Börse Frankfurt in Grün: MDAX legt zum Handelsende zu

Gewinne in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Nachmittag